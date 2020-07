Qui tutte le notizie di ieri, 12 luglio

ORE 19 PROTEZIONE CIVILE

In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 243.230. Le vittime, in totale, sono 34.967, con 13 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 9). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 169 casi (ieri 234).

Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 178 per un totale di 195.106. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 65, cioè 3 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 768 (-8). Sono invece 12.324 le persone in isolamento domiciliare (-11). I tamponi sono finora 5.962.744, in aumento di 23.933 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 3.582.893, al netto di quanti tamponi abbiano fatt

ORE 18 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Ancora zero decessi nelle ultime 24 ore.

Di seguito il terzo report di giornata Gores arancio 13072020 ore 18

ORE 17.30 “Le Parole della Montagna”, appuntamento a Smerillo dal 16 al 19 luglio

ORE 17 Coronavirus, Abruzzo: zero casi e un decesso nelle ultime 24 ore

ORE 16.30 Festa della Marina, annullati i concerti di Zilli, Ruggeri e Dardust. Fuochi d’artificio, si va verso il no

ORE 16 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Il punto della situazione sui contagi, ricoveri e guarigioni.

Di seguito il secondo report di giornata Gores gialla 13072020 ore 12

ORE 15 Cupra, il 14 luglio appuntamento con la Giornata Ecologica

ORE 14.30 “ConTatto è Amore”, a San Benedetto il 17 luglio si parla di relazioni violente

ORE 14 San Benedetto rimborsa le spese per il trasporto scolastico non utilizzato

ORE 13.30 Prima Persona Plurale, concerto di Hu al Geko di San Benedetto

ORE 13 RisorgiMarche, Petra Magoni & Ferruccio Spinetti il 18 luglio a Falerone: “Sold Out”

ORE 11 Coldiretti e Aprol Marche, accordo per rilanciare l’olio extravergine di oliva

ORE 10.30 Utes e Franco Tozzi, invito alla storia sambenedettese il 18 luglio alla Palazzina Azzurra

ORE 10 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 361 tamponi: 202 nel percorso nuove diagnosi e 159 nel percorso guariti. Nessun caso positivo registrato.

Di seguito il primo report di giornata GORES BLU 13072020 ore 9

ORE 9.30 CabareTour, a Grottammare arriva Giovanni Cacioppo: è già “Sold Out” sulla Terrazza

ORE 9 “& State nel cuore” a Colli: film, serate gourmet, concerto jazz e la Fiera di Santa Cristina

