FOLIGNANO – “Stamattina, 14 luglio, insieme al Presidente del consiglio comunale Daniele Tonelli ho incontrato il Questore di Ascoli Piceno Paolo Maria Pomponio per informarlo di alcuni episodi di vandalismo che si verificano frequentemente in alcune zone del territorio nelle ore notturne recando disturbo alla quiete pubblica. Abbiamo chiesto un sostegno sia alla Polizia che ai Carabinieri per monitorare più attentamente alcune aree specifiche”.

Così, in una nota, il sindaco di Folignano, Matteo Terrani: “Nel frattempo ho firmato l’ordinanza per la chiusura serale dei parchi pubblici a partire dalle ore 23. I ragazzi hanno bisogno di spazi dove ritrovarsi e divertirsi, è un diritto che va tutelato. Al tempo stesso dobbiamo garantire a tutti la possibilità di riposarsi dopo una giornata di lavoro, per questo chiediamo collaborazione ai ragazzi e alle loro famiglie per trovare un giusto equilibrio nel rispetto di tutti”.

