ORE 19 PROTEZIONE CIVILE

11 decessi (ieri 20), 35.028 in totale in Italia. Attualmente sono 12.456 i positivi (-17), di cui 50 (-3) in terapia intensiva, i pazienti dimessi e guariti sono 196.483 (+237). I contagi totali sono 243.967 (+233).

ORE 18 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Ancora zero decessi in Regione.

ORE 15 Covid, Abruzzo. Un positivo e 0 decessi nelle ultime 24 ore, zero casi nel Teramano

ORE 14.30 “Moda sotto le stelle…Il Centro Sfila”, appuntamento ad Ascoli il 22 agosto

ORE 14 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE 4 ricoveri, 5667 dimessi/guariti e 151 persone in isolamento domiciliare.

ORE 13 Festa della Marina a San Benedetto, solo celebrazioni religiose. Niente eventi, fuochi e iniziative civili: è ufficiale

ORE 12 Movida e norme anti-Covid, la Questura ‘vigila’ su 20 locali tra San Benedetto e Ascoli

ORE 11 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1031 tamponi: 454 nel percorso nuove diagnosi e 577 nel percorso guariti. Due casi positivi registrati in provincia di Pesaro Urbino, uno nel Fermano: 0 nel Piceno e nelle altre province.

ORE 9 Maltempo in arrivo, lo spettacolo “Elena” si terrà al Ventidio Basso e non al Teatro Romano

ORE 8.30 Offida Cinemaperto, il 20 luglio “Il Senso della Bellezza-Arte e scienza al Cern”

