ASCOLI PICENO – Dalla Mela Rosa alle Fave, il Piceno parteciperà alla edizione 2020 del Salone del Gusto. Con la presentazione di “Terra Madre Salone del Gusto 2020“, si conferma un nuovo modo di promozione per le eccellenze picene. L’evento firmato Slow Food, quest’anno non si disputerà fisicamente come ogni anno al Lingotto di Torino ma sarà esclusivamente online. Le Comunità e i Presidi di tutto il mondo avranno una vetrina digitale suddivisa tra conferenze, food talk e molti altri format innovativi. Per la Mela Rosa dei Sibillini, la Fava di Favalanciata e l’Anice di Castignano si prospettano interessanti iniziative promozionali a livello internazionale. A partire dall’8 ottobre 2020 e fino ad aprile 2021 vivremo un’edizione globale che vuole dare voce alle comunità locali.

Parte il viaggio di Terra Madre Salone del Gusto 2020: un’edizione globale lunga sei mesi per dare voce alla comunità locali, con eventi digitali, fisici e diffusi in tutto il mondo. Quella di quest’anno sarà l’edizione di Terra Madre Salone del Gusto più grande di sempre. Quest’anno il grande meeting mondiale di Torino non potrà avere la sua forma già nota e consolidata. Previsti eventi, fisici e digitali, in ogni continente. Iniziative ideate da Slow Food anche per discutere di alimentazione, sostenibilità, ambiente ed equità. Non mancheranno i Laboratori del Gusto, ai quali si potrà partecipare a distanza. Anche il Piceno per l’edizione 2020 avrà i suoi rappresentanti che saranno esposti in una piattaforma dedicata, una vera e propria vetrina virtuale fornita di e-commerce.

Nelson Gentili referente della condotta Slow Food del Piceno: “L’attività di promozione del territorio colpito dal sisma è proseguita anche durante il lockdown mantenendo in piedi i progetti avviati nonostante il blocco totale delle attività dei produttori. Oggi siamo pronti per affrontare le nuove sfide e a collaborare con le altre Comunità nazionali ed internazionali per lo sviluppo di un mondo più buono più pulito e più giusto”.

Per maggiori informazioni: https://terramadresalonedelgusto.com/.

