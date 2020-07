Qui tutte le notizie di ieri, 22 luglio

ORE 22.30 PROTEZIONE CIVILE

Nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati della Protezione civile sono 306 i nuovi positivi a fronte dei 282 di ieri. Le nuove vittime sono invece 10 (ieri 9) per un numero complessivo di 35.092 decessi. I casi totali salgono a 245.338. Gli attualmente positivi sono 12.404 (+82), i guariti 197.842 (+214). I tamponi effettuati sono stati 60.311, in netto aumento rispetto ai 49.318 di ieri.

ORE 18 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Zero decessi anche oggi in Regione.

Di seguito il terzo report di giornata Gores arancio 23072020 ore 18

ORE 15.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Contagi, ricoveri e guarigioni: il punto della situazione.

Di seguito il secondo report di giornata Gores gialla 23072020 ore 12

ORE 10.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1079 tamponi: 660 nel percorso nuove diagnosi e 419 nel percorso guariti. Un caso positivo in provincia di Fermo. 0 nel Piceno e nelle altre province, ovviamente.

Di seguito il primo report di giornata GORES BLU 23072020 ore 9

