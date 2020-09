ASCOLI PICENO – Con l’Ordinanza Dirigenziale 419 del Comune di Ascoli del 18 settembre si ordina di istituire, per il periodo dal 21 al 30 settembre salvo termine anticipato delle opere e con orario 8:30 – 18:

l’interdizione della circolazione veicolare in Ponte Romano;

l’obbligo di svolta a destra in direzione della Via San Serafino da Montegranaro per tutte le provenienze dalla Via A. Rigantè all’intersezione con il Largo A. Clementoni;

l’interdizione della circolazione veicolare in Via Porta Tufilla;

Durante l’arco temporale sopra indicato, e cioè dal 21 al 30 settembre, in cui si istituirà l’interdizione della circolazione veicolare prevista al precedente punto 3), verrà disattivato il varco elettronico “Carmine”, con conseguente revoca della Z.T.L. (per quanto attiene il solo transito veicolare) in Corso G. Mazzini e per il tratto compreso dall’intersezione con la Piazza G. Matteotti fino all’incrocio con la Via G. Sacconi.

Autorizza l’occupazione del suolo pubblico necessaria per la realizzazione del cantiere stradale con auto piattaforma aerea per complessivi mq. 45,00 (9,00×5,00) che dovrà essere opportunamente delimitato e segnalato.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.