Il Forum IGF che si svolgerà dal 7 al 9 Ottobre 2020 e sarà organizzato in modalità virtuale da Unioncamere, Infocamere, rete dei Punto Impresa Digitale delle Camere di commercio e Camera di Commercio di Cosenza, con il patrocinio del Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione.

Dopo i saluti istituzionali della Camera di Commercio delle Marche, la presentazione dei servizi digitali, verrà presentato l’Internet Governance Forum Italia 2020 in collegamento con la Camera di Commercio di Cosenza, interverrano poi la dott.ssa Chiara Poli (Eccellenze in Digitale) e REVOLT, spin-off Università Politecnica delle Marche per parlare di come i chatbot stanno rivoluzionando il web e il rapporto con il cliente/utente per ottimizzare la customer care.

Programma:

– Saluti Istituzionali Camera di Commercio delle Marche

– Presentazione Internet Governance Forum Italia 2020, Camera di Commercio di Cosenza

– Presentazione servizi camerali (Eccellenze, PID)

– “Come usare i chatbot per il social media marketing” | dott.ssa Chiara Poli (Eccellenze in Digitale)

– “Chatbot: dialogo tra uomo e macchina” | Ing. Lucio Ciabattoni (Revolt)