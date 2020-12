ASCOLI PICENO – Arriva il “Natale di Tutti”, iniziativa ideata dal Polo Accoglienza e Solidarietà e promossa in sinergia con il Comune di Ascoli Piceno e il Tavolo delle povertà. Settecento pacchi natalizi, confezionati con beni di prima necessità, saranno donati alle persone più fragili e che vivono uno stato di disagio sociale ed economico.

“I settecento pacchi verranno donati ai singoli cittadini e alle famiglie del territorio, per un totale di circa 2500 persone coinvolte, che sono attenzionate e seguite quotidianamente dal Pas, dalle associazioni di volontariato e dai servizi sociali del Comune di Ascoli Piceno” ha spiegato Giuseppe Felicetti, presidente del Polo Accoglienza e Solidarietà.

“Insieme abbiamo reperito fondi e risorse che ci permetteranno di confezionare questi pacchi regalo, ma il nostro vuole essere un progetto diffuso: chiunque può diventare un protagonista attivo del ‘Natale di Tutti’ e contribuire a far felice chi è più in difficoltà” ha aggiunto.

Aziende e privati cittadini potranno infatti donare bene alimentari e non, o effettuare una donazione ad “Associazione Pas-Polo Accoglienza e Solidarietà” attraverso il codice Iban IT17Y0306909606100000154926, inserendo la causale “Natale di Tutti”. Il progetto “Natale di Tutti” permetterà anche di sostenere i produttori locali.

“Confezioneremo i pacchi regalo con prodotti locali o comunque provenienti dalle attività del territorio, per dare anche ai nostri lavoratori un chiaro e tangibile segnale di vicinanza. Quest’anno non sarà possibile festeggiare come di consueto il ‘Capodanno di Tutti’ ma con il ‘Natale di Tutti’ cercheremo di far trascorrere un periodo più felice e sereno alle tante persone in difficoltà” ha concluso Giuseppe Felicetti.

L’Amministrazione Comunale ha sposato e promosso l’iniziativa:”Con il ‘Natale di Tutti’ vogliamo regalare un sorriso a chi sta vivendo situazioni di difficoltà e a tutta la fascia più debole della popolazione – ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti – si tratta di una carezza, un piccolo dono che è però un importante segnale di vicinanza da parte di tutta la comunità ascolana. Vogliamo far capire che nessuno è solo, ma che l’intera comunità è pronta ad aiutare chi in questo momento ne ha maggiore bisogno”.

“La sinergia tra Pas, Amministrazione Comunale e tutte le associazioni di volontariato permetterà di far vivere delle festività più serene a chi oggi attraversa momenti di difficoltà e disagio – ha aggiunto l’assessore ai servizi sociali Massimiliano Brugni – Il Tavolo delle povertà continua a rappresentare una presenza vigile e costante per la comunità del territorio, mi auguro che coloro che ne hanno la possibilità possano fattivamente contribuire a questa iniziativa così importante”.

Per tutte le informazioni sul progetto o sulla possibilità di effettuare donazioni è possibile contattare il numero 328-5909657.

