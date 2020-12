ASCOLI PICENO – Piceno tredicesimo in Italia per Qualità della Vita secondo la classifica annuale del quotidiano IlSole24Ore. Un dato che forse sorprende e che vede Ascoli salire di ben tredici posizioni rispetto ad un anno fa e mantenere quindi il vessillo di prima provincia marchigiana nonostante il balzo in avanti di Ancona, sedicesima in classifica e con 15 posizioni recuperate.

Addirittura +35 per Pesaro e Urbino, adesso diciottesime, trentesima Macerata (+2), e addirittura sessantottesima Fermo che perde 18 posizioni.

In Abruzzo, Teramo 76esima (-2o), Pescara quarantesima (stabile).

Prima in classifica quest’anno è Bologna (+13), ultima Crotone (-1).

