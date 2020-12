ASCOLI PICENO – L’Area Vasta 5 ha ricevuto un’altra importante donazione. Questa volta, a dimostrare la propria vicinanza alla Sanità Picena in questo momento di emergenza, è stata, ancora una volta, la famiglia Faraotti con l’acquisto di un computer e di due tablet da destinare all’Unità Operativa Complessa di Pneumologia Covid dell’Ospedale ‘Mazzoni’.

Su segnalazione del Signor Giacomo Piattoni, Presidente dell’Associazione “Diversamente Onlus”, che è riuscito a sconfiggere il virus Sar-Cov-2 grazie alle cure del reparto diretto con professionalità e competenza dal Dottor Vittorio D’Emilio, la famiglia Faraotti, con la solita attenzione che ha sempre avuto nei confronti dei problemi sanitari, ha prontamente risposto acquistando ciò di cui necessitava l’Unità Operativa Complessa impegnata nella cura delle persone contagiate.

Il computer verrà utilizzato per la gestione della cartella informatizzata e per la visualizzazione di radiografie e di immagini TC grazie allo schermo con dimensione e definizione ottimizzate. I tablet saranno invece utilizzati dal personale infermieristico e medico all’interno dell’area Covid sia per l’assistenza al paziente, sia per permettere una più agevole comunicazione audio-video tra degenti e familiari.

La Direzione dell’Area Vasta 5, il Dottor Vittorio D’Emilio, unitamente al personale del reparto, ringraziano la famiglia Faraotti per la sensibilità dimostrata in questo momento storico in cui gesti così possono fare la differenza.

