ANCONA – Parte domani, domenica 27 dicembre alle ore 10, in occasione del Vaccine day deciso a livello europeo, la somministrazione dei primi vaccini anti-SARS-CoV-2 nelle Marche. Sono 200 le dosi vaccinali consegnate alle Marche che verranno somministrate domani in diverse strutture sul territorio regionale. Come già annunciato, la stampa potrà essere presente alle prime vaccinazioni che si terranno all’Inrca di Ancona alle ore 10. Il ritrovo è all’Auditorium dove, a seguito della prima vaccinazione, si terrà un punto stampa con l’assessore Filippo Saltamartini, i dirigenti medici e il primo vaccinato nelle Marche, medico del Pronto Soccorso di Osimo.

La vaccinazione inizierà domani mattina alle ore 10 contestualmente in tutti i punti di somministrazione che sono:

PESARO

1) AOR Marche Nord – Ospedale San Salvatore di Pesaro

2) Ospedale di Urbino

ANCONA

3) INRCA e Residenza Dorica INRCA

4) AOR Torrette

5) Ospedale Carlo Urbani di Jesi

6) RSA Arcevia

MACERATA

7) Ospedale B. Eustachio San Severino Marche

FERMO

8) Ospedale Murri Fermo

ASCOLI PICENO

9) Ospedale Madonna del Soccorso San Benedetto del Tronto

