ANCONA – Non solo i “buchi” dello screening e le App ad orologeria 24H: anche la questione vaccini Covid-19 finisce sotto la classica lente di ingrandimento, e ci si perdoni la figura retorica abusata. Il gruppo consiliare del Partito Democratico infatti ha presentato una interrogazione in Consiglio Regionale, interessando Presidente del Consiglio Regionale Francesco Acquaroli.

“Dai dati pubblicati dal sito dell’Aifa e aggiornati al 12 gennaio 2021, risulta che nelle Marche sono state effettuate 14.489 vaccinazioni (19.911 al 15 gennaio, ndr): di queste 12.496 sono state somministrate ad operatori sanitari e sociosanitari, ben 1.888 a personale non sanitario e solo 145 agli ospiti di strutture sanitarie” si legge nell’interrogazione.

“Considerato che il Piano strategico Nazionale prevede come soggetti destinatari da vaccinare prioritariamente gli operatori sanitari e sociosanitari, gli ospiti delle Rsa e gli addetti ai servizi che prevedono il contatto con i pazienti, si interroga il Presidente Acquaroli con le seguenti domande:

perché sono stati vaccinati solo 145 ospiti delle Rsa ,

, se le 1.888 persone vaccinate, che non sono personale sanitario, rientrano nella categoria degli addetti a servizi in contatto con i pazienti,

se è a conoscenza di abuso e di violazioni delle disposizioni vigenti e, nel caso, se c’è l’intenzione di individuarne le responsabilità”.

Giornalisticamente, alle domande del Pd, aggiungiamo:

1 Gli operatori sanitari risultati positivi all’infezione Covid-19 nel 2020, sono stati sottoposti a vaccinazione o hanno saltato il turno?

2 Perché non vi è alcun tipo di comunicazione pubblica in merito al numero di vaccini ricevuti da ciascuna Area Vasta e sui numeri e sulle categorie che ricevono, quotidianamente, le somministrazioni – come invece sta avvenendo con grande puntualità sui dati dello screening, addirittura con aggiornamento pomeridiano e serale? Perché non si fanno comunicazioni puntuali7giornaliere relativamente ai registri di vaccinazione che ogni Area Vasta e ogni ospedale dovrebbe aver compilato fino ad ora?

