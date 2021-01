MONTALTO DELLE MARCHE – “Importante giornata per la nostra Residenza per anziani, sono stati sottoposti alla prima dose del vaccino tutti gli ospiti ed il personale interno”.

Così, in una nota diffusa il 15 gennaio, il sindaco di Montalto delle Marche, Daniel Matricardi: “Il Direttore Fabio Pagnotta è stato il primo. A lui e a tutti gli operatori va il nostro ringraziamento per il grande lavoro che stanno facendo in un momento così difficile”.

“Siamo fiduciosi che concluso l’iter di vaccinazione potremo finalmente ricreare le condizioni per dare ai nostri anziani la possibilità di rivedere i propri familiari in sicurezza, cosa di cui hanno veramente bisogno” conclude il primo cittadino.

