MONSAMPOLO DEL TRONTO – Scontro in Superstrada nel pomeriggio del 17 febbraio.

Incidente stradale sull’Ascoli-Mare vicino all’uscita di Monsampolo del Tronto, direzione San Benedetto. Coinvolti dal sinistro un furgone e un mezzo pesante secondo le prime indiscrezioni. Quest’ultimo sarebbe finito contro il guard rail danneggiando un cartellone della segnaletica stradale.

Sul posto due ambulanze del 118 per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte. Sul luogo anche la Polizia Stradale ascolana per i rilievi, dinamica in fase di accertamento.

