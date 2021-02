ASCOLI PICENO – Tutto pronto per la somministrazione del vaccino alle persone over 80 presso la Casa della Gioventù, in zona Pennile di Sotto ad Ascoli Piceno.

Il 20 febbraio dalle ore 8 prenderà il via la campagna di vaccinazione nella regione Marche. Il sindaco Marco Fioravanti commenta: “Ringrazio tutti gli operatori sanitari, le forze dell’ordine, i volontari e i dipendenti comunali per il lavoro svolto nell’organizzazione”.

Ricordiamo che la prenotazione può essere effettuata tramite il link https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it o tramite il numero verde 800.00.99.66.

I vaccini somministrati saranno quelli Pfizer-BioNtech e Moderna, al termine della prima somministrazione verrà comunicato il giorno del richiamo.

Le persone ospitate nelle RsA (Residenze Sanitarie Assistenziali) verranno vaccinate in loco. Per le persone che non sono in grado di deambulare o di essere accompagnate, la vaccinazione sarà eseguita dall’Asur mediante i Medici di medicina generale ovvero dalle altre strutture territoriali Adi (Assistenza Domiciliare Integrata).

“Invitiamo tutti i cittadini a prestare la massima attenzione, indossando la mascherina e rispettando il distanziamento” conclude Fioravanti.

