ANCONA – “Digital Export, strategie e casi di successo”, 25 febbraio e 3 marzo. Due appuntamenti formativi della Camera di Commercio delle Marche sul tema dell’export digitale. Il 25 febbraio il focus sarà sui settori del Made in Italy (Moda, abbigliamento e calzature), mentre il 3 marzo sarà dedicato ai settori del Manifatturiero, quali (Meccanica, Legno e Arredo, Componentistica).

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Rete Enterprise Europe Network e Tecne-Azienda Speciale per il Mobile e la Meccanica della Camera di Commercio delle Marche.

Un ciclo di webinar per scoprire come la manifattura marchigiana sta reagendo alla sfida del COVID sfruttando il digitale per non perdere terreno sui mercati internazionali: marketplace, e-commerce, fiere virtuali, retail 4.0, ecc.; con testimonianze di buone pratiche regionali e nazionali. Un’occasione per discutere di strategie e strumenti da mettere in campo, anche alla luce delle opportunità offerte dal piano straordinario di promozione del Made in Italy illustrate dall’ICE.

La partecipazione è gratuita.

Per ISCRIVERSI Link iscrizioni: >>Link iscrizioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ciclo-di-webinar-digital-export-strategie-e-casi-di-successo-141955708345

Il programma del primo incontro del 25 febbraio, dalle 10 alle 12 e 30 “Digital Export per il MADE IN ITALY – Moda e calzature”, prevede i saluti istituzionali di Gino Sabatini, Presidente della Camera di Commercio delle Marche, e a seguire i saranno gli interventi degli esperti e le testimonianze di alcune aziende marchigiane:

“ Moda e calzature: trend commerciali tra trasformazione digitale e risposta al COVID”, Prof. E.Frontoni, (UNIVPM )

"Presentazione servizi ICE ed Export Flying Desk" Dott.ssa A. Marcarino (Agenzia ICE)

“Iniziative ICE a supporto dell’internazionalizzazione digitale” Dott. L. Raffone (Agenzia ICE)

“Iniziative promozionali ICE per i settori moda, calzature e pelletteria” , Dott. A. Greco, (Agenzia ICE)Best practice da aziende marchigiane del Bando B2B Digital Markets

Il programma del secondo incontro del 3 marzo , dalle 10 e 30 alle 13: “Digital Export per il MANIFATTURIERO” (Meccanica, Legno e Arredo, Componentistica) prevede i saluti istituzionali di Pierpaoli, Giunta Camera di Commercio delle Marche, Servizi alle Imprese e Punto Impresa Digitale, Bordoni, Presidente Tecne-Azienda Speciale per il Mobile e la Meccanica delle Marche, e a seguire i saranno gli interventi degli esperti e le testimonianze di alcune aziende marchigiane:

“Meccanica, legno e arredo: trend commerciali tra trasformazione digitale e risposta al COVID”, Prof. Emanuele Frontoni, (UNIVPM )

Testimonianza: “Il MECSPE, una fiera dal reale al virtuale” , direttore Senap E. Bianchi

“Presentazione servizi ICE ed Export Flying Desk” Dott.ssa A. Marcarino (Agenzia ICE)

“Iniziative ICE a supporto dell’internazionalizzazione digitale” Dott. L. Raffone (Agenzia ICE)

“Iniziative promozionali ICE per il settore meccanica (macchine utensili e componentistica)” Dott. M. Verna (Agenzia ICE)

Best practice da aziende marchigiane del Bando B2B Digital Market

Per maggiori informazioni Camera di Commercio delle Marche: Camera di Commercio delle Marche: pid@marche.camcom.it

