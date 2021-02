L’idea verrà presentata giovedì 25 febbraio alle ore 11.30 in via del tutto digitale

di Cristina Sassanelli

FERMO – Digitalizzazione è la parola chiave. Confindustria Centro Adriatico ha di recente lanciato il progetto Connessioni, ideato con il contributo della Camera di Commercio delle Marche. Il progetto si propone di fornire supporto concreto a imprenditori, manager e collaboratori aziendali, inclini alla conoscenza approfondita delle potenzialità di internet e della strumentazione principale richiesta nello smart working.

La presentazione del percorso, pensata inizialmente presso la sede di Fermo, si terrà giovedì 25 febbraio alle ore 11.30 in via del tutto digitale. Il fine del progetto è quello di dotare le aziende di elementi utili per la selezione delle migliori tecnologie e di evidenziare l’importanza strategica di saper definire il proprio “next normal”.

Per partecipare gratuitamente all’evento online è sufficiente compilare il forum di registrazione su ZOOM, disponibile cliccando sul seguente link: https://bit.ly/nuoveconnessioni.

Sono previsti gli interventi del Presidente di Confindustria Centro Adriatico, Simone Mariani, e il Presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini.

