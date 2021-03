FERMO – “A seguito di una riunione appena terminata tra i sindaci del territorio, l’assessore regionale Saltamartini e l’Asur Marche, ci è stata ufficializzata la decretazione da parte della Regione della zona Rossa per la provincia di Fermo (oltre che quella di Pesaro) da mercoledì 10 marzo (incluso) fino a domenica 14 (inclusa): la decisione è stata presa non in base ai numeri attuali ma per il trend di aumento registrato nell’ultima settimana sul territorio. Comunico immediatamente questa notizia poiché la zona rossa comprende la chiusura di ogni scuola di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, siano essi pubblici o privati”.

Così il sindaco di Torre San Patrizio, Luca Leoni, in una nota diffusa sui Social l’8 marzo. Subito a seguire i primi cittadini di Fermo, Amandola e di tutto il Fermano.

Zona rossa quindi per la provincia di Ancona, Macerata, Fermo e Pesaro. Resta arancione solo il Piceno. Per ora.

Si attende a breve una comunicazione della Regione Marche.

