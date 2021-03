ASCOLI PICENO – L’Area Vasta 5 comunica che da giovedì 18 marzo a tutto il 5 aprile, al fine di evitare assembramenti, rimarranno chiusi al pubblico gli sportelli dell’Anagrafe Assistiti del Distretto Sanitario di Ascoli Piceno (presso lo Stabilimento Ospedaliero Mazzoni) in via eccezionale e limitatamente al periodo emergenziale.

Il servizio sarà garantito per via telefonica e tramite e-mail, come di seguito descritto:

TRAMITE TELEFONO

Accesso attraverso le seguenti linee telefoniche: 0736/358781 – 0736/358476 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 12.30 e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17. Gli assistiti al momento della telefonata dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido e della propria tessera sanitaria europea.

Si precisa che la modalità telefonica è prevista solo per le seguenti operazioni:

Ragazzi che, compiendo il 14° anno di età, devono iscriversi con un Mmg

Assistiti che devono cambiare medico a seguito di un cambio di residenza interno all’Area Vasta 5

Assistiti che hanno acquisito la residenza all’interno dell’AV5 provenienti da altre Aree Vaste della Regione Marche

Assistiti che hanno ottenuto un’autorizzazione di scelta in deroga con l’invito a recarsi presso la sede distrettuale di competenza

Prima iscrizione neonati.

Il cambio del medico telefonico non è possibile in nessun altro caso.

TRAMITE POSTA ELETTRONICA

Per tutte le operazioni è possibile utilizzare l’accesso attraverso richiesta email da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica: anagrafica.ap@sanita.marche.it, specificando in oggetto “scelta medico”, indicando il nominativo del medico scelto e allegando Tessera Sanitaria e un valido documento di riconoscimento.

Il nuovo tesserino sanitario cartaceo sarà inviato alla residenza di ogni assistito insieme agli orari dell’ambulatorio del Mmg o del Pls scelto, in alternativa via mail richiedendolo all’operatore.

Per le richiesta di esenzioni per patologia è possibile effettuare le operazioni soltanto con richieste via mail all’indirizzo sopra indicato allegando certificazione medica specialistica e valido documento di riconoscimento.

Per le richiesta di esenzioni per reddito è possibile effettuare le operazioni soltanto con richieste via mail all’indirizzo anagrafica.ap@sanita.marche.it oppure certreddito.av5@sanita.marche.it seguendo le istruzioni e utilizzando il modulo, presenti sul sito www.asur.marche.it, sotto la pagina Cittadini dedicata a Rinnovo esenzioni ticket del reddito e Nuove autocertificazioni.

Si comunica inoltre, che per lo stesso periodo, anche il front-office del Servizio Assistenza Integrativa, Rimborsi Oncologici, Dializzati e Trapiantati sito presso lo Stabilimento Mazzoni di Ascoli Piceno, sarà chiuso al pubblico. Per informazioni contattare la sig.ra Fabrizia Stipa al n. tel. 0736/358547, con la possibilità di inviare la domanda di rimborso corredata dalla documentazione alla seguente mail: fabrizia.stipa@sanita.marche.it.

