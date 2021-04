Tra le tematiche trattate: come impostare un sito e-commerce, come strutturare la propria azienda per la vendita online e come iniziare a vedere tramite un marketplace. Destinatari: imprese, dipendenti, start up, Associazioni di categoria, DIH, incubatori, professionisti, tirocinanti e studenti. Relatori: dott.ssa Chiara Poli – Digital Specialist Eccellenze in Digitale, Camera di Commercio delle Marche

Programma

VENDERE ONLINE E-COMMERCE E MARKET PLACE

5 MAGGIO E 12 MAGGIO 2021

Scopri come iniziare a vendere online direttamente o sui principali marketplace internazionali

5 maggio 2021 ore 11-13 | E-commerce e vendita online: strategie e strumenti

Come si evolvono le abitudini di acquisto

Come avviare o ottimizzare una strategia di e-commerce partendo dalla scelta della piattaforma

Cosa serve per vendere online

Regole base e funzionamento dei principali strumenti per costruire un e-commerce

12 maggio 2021 ore 11-13 | Vendere online grazie a Market Place e social media

(strategie e strumenti per la vendita online tramite piattaforme di terze parti)

Panoramica su alcuni dei più noti Market Place

Focus su Google Shopping

Focus su piattaforme generaliste e su piattaforme per l’artigianato (Etsy, Westwings, etc.)

Focus su “nuove” forme di consegna a domicilio

Social commerce: come vendere su FB e IG tramite catalogo e Instagram Shopping

All'evento, saranno presentati i servizi del Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio delle Marche e di Eccellenze in Digitale