ASCOLI PICENO – Di seguito una nota, giunta in redazione il 13 maggio, da Italia Nostra.

La scomparsa di Don Angelo Ciancotti certamente è un grave perdita per la comunità dei fedeli e per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarlo nel proprio percorso di vita.

Don Angelo lascia anche un vuoto incolmabile per tutti gli amanti dell’arte e del bello. Esemplare infatti era il suo entusiasmo per la salvaguardia dell’opere d’arte custodite nella Cattedrale di Ascoli di cui era il Parroco.

Italia Nostra ha potuto constatare ciò quando sono state avviate le trattative per il finanziamento da parte dell’Associazione del restauro e recupero del prezioso Tabernacolo custodito nella Cappella del S.S. Sacramento , opera del prestigioso artista aretino Giorgio Vasari.

Nel corso dell’ incontro Don Angelo quasi pregustava la gioia di poter ammirare l’opera restaurata e nell’entusiasmo del momento prometteva anche il suo sostegno più convinto per favorire la realizzazione del progetto della Sezione di Italia Nostra per il recupero della Chiesa di Vitavello e dei preziosi affreschi che ne adornano le pareti interne, compresa la commovente immagine del Bel San Michele, verso cui Don Angelo nutriva una profonda devozione.

Purtroppo un male incurabile non gli ha consentito di celebrare la presentazione al pubblico del tabernacolo restaurato, né di vedere concluso il restauro del famoso Polittico di Carlo Crivelli pure custodito nella Cappella del S.S. Sacramento e da Lui avviato e del completamento del recupero degli spettacolari affreschi scoperti sulle volte della cripta della Cattedrale. Non potrà, inoltre, continuare a sostenere con il suo entusiasmo e il suo ottimismo l’iniziativa della Sezione per il recupero della Chiesa di Vitavello.

Grata per la fortuna di averlo incontrato, Italia Nostra vuole ricordare con commozione la generosa persona e conserverà un ricordo incancellabile della sua cultura, della disponibilità e del suo amore per il bello e per l’arte nella speranza che dall’alto continui a fornire il Suo sostegno per il superamento dei tanti ostacoli che si frappongono alla creazione della esposizione permanente delle opere dedicate all’immagine del’Arcangelo Michele , che verranno realizzate e donate da importanti artisti per favorire la raccolta dei fondi occorrenti per il restauro della Chiesa di Vitavello.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.