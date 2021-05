ASCOLI PICENO – Incidente nella mattinata del 16 maggio nel capoluogo.

I Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno sono intervenuti alle ore 7 circa per un sinistro in Corso Mazzini, strada principale del centro storico di Ascoli, per un’auto ribaltata tra una fila di macchine parcheggiate lungo la via e lo spigolo di un palazzo.

“La persona alla guida è rimasta bloccata in auto, soccorsa dalla squadra dei pompieri e consegnata al personale del 118 intervenuto che lo hanno trasportato all’ospedale civile di Ascoli Piceno” si legge in una nota diffusa dal Comando dei Vigili del Fuoco di Ascoli.

