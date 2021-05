Domenica 6 giugno ci sarà la 19^ edizione dello “Slalom Città di Ascoli Piceno”, dal 25-27 giugno la 60^ Coppa Paolino Teodori valida come quarta prova del Campionato Europeo della Montagna e quarta prova per il Campionato Italiano

ASCOLI PICENO – L’attività automobilistica ascolana si aprirà domenica 6 giugno con la 19^ edizione dello “Slalom Città di Ascoli Piceno” per concludersi poi nel weekend 25-27 giugno con la 60^ Coppa Paolino Teodori valida come quarta prova del Campionato Europeo della Montagna e quarta prova anche per il Campionato Italiano.

L’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo e il Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno sono in piena fibrillazione organizzativa e per questo primo impegno hanno deciso di prorogare le iscrizioni fino alle ore 24 di mercoledi 2 giugno, approfittando della giornata festiva infrasettimanale.

Lo slalom ormai da diverse stagioni sfrutta la parte iniziale del percorso della Coppa Teodori per una lunghezza di 2970 metri con pendenza media del 7,50%, lungo i quali saranno posizionate le 11 postazioni di rallentamento previste dall’RPG. Il quartier generale sarà comodamente ubicato a Colle San Marco, con direzione gara, segreteria e sala stampa nell’ex Locanda del Pianoro.

Il programma agonistico scatterà, dopo il briefing del direttore di gara Alessandro Battaglia, con la prima ricognizione alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 prenderà il via la prima delle tre manches di gara, con la miglior prestazione cronometrica valida per la classifica. Il parco chiuso e le premiazioni saranno invece in zona arrivo. La manifestazione è stata organizzata e sarà effettuata nel pieno rispetto del protocollo anti-Covid redatto da Acisport. Lo slalom “Città di Ascoli Piceno”, l’unico in calendario in Regione per la specialità, ha preso avvio nel 2001, ed ha raggiunto quota record di 19 edizioni, con i migliori specialisti del centro Italia che si erano sfidati nelle prime edizioni nel percorso ricavato sulla parte bassa della SP 76 dalla città fino a località Piagge.

L’albo d’oro vede per le ultime quattro edizioni la vittoria assoluta dal veloce pilota riminese Daniele Ravaioli su proto Giansoldati-Yamaha. Plurivincitore rimane il pilota di casa Fabrizio Peroni (5 successi), mentre a quota 3 troviamo il forlivese Arturo Alessandrini.

