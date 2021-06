ASCOLI PICENO – Dopo i mesi bui dovuti alla chiusura dei teatri causa Covid-19, ultimo prestigioso appuntamento per il tabellone ascolano di “Platea delle Marche in festa!” al Ventidio Basso di Ascoli Piceno, con lo spettacolo “Montagne Russe” che vede come protagonisti gli attori Corrado Tedeschi e Martina Colombari.

Lo spettacolo diretto da Marco Rampoldi resta sempre in bilico tra la commedia scherzosa ed esilarante ed il thriller psicologico, senza che nessuna delle due anime prevalga sull’altra. “Le montagne russe non sono solo l’attrazione da luna park che in modo inaspettato entra in gioco nella trama dello spettacolo. Sono soprattutto simbolo del continuo meccanismo di salita e discesa vorticosa in cui i due protagonisti si trascinano a vicenda. Non è possibile raggiungere un punto di equilibrio. Ogni volta che una realtà sembra essere accertata, viene rimessa in discussione. E questo crea una dinamica fortissima, che accosta momenti di intenso divertimento ad altri di tensione, – spiega il regista milanese.”

Lo stesso precisa poi anche come è avvenuta la scelta dei 2 protagonisti: “E’ stato fondamentale avere un attore che ha una empatia forte con la sala come Corrado e una debuttante sorprendente come Martina, che possiede naturalmente il fascino necessario alla protagonista femminile e che ha dimostrato una grande capacità di stare sul palco e accompagnare le notevoli sfumature del personaggio”

La trama si snoda tra mille colpi di scena con Corrado Tedeschi che interpreta con la consueta classe ed eleganza il ruolo che fu nel 2004 di Alain Delon, calandosi nei panni di un uomo maturo e sicuro di sé, pronto a sedurre la giovane dall’aspetto affascinante in una serata che si preannuncia gradevole e senza pensieri. La conquista della ragazza spigliata ma dal carattere costantemente mutevole si rivela però più difficile del previsto, fino a scoprire una verità impensabile, in un continuo susseguirsi di emozioni che richiama, appunto, le montagne russe.

Il testo è di Eric Assous con la traduzione curata da Giulia Serafini.

Gli appuntamenti andranno in scena il 5 giugno alle ore 19.30 ed il 6 giugno alle ore 17, sarà possibile prenotare un posto unico numerato al prezzo di 15 Euro. Per maggiori informazioni ci si può rivolgere al numero 0736/298770.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.