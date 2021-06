Dodici concerti in programma dal 25 giugno in alcuni dei luoghi più suggestivi delle Marche

REGIONE MARCHE – “Siamo Musica!” è il titolo del cartellone dei dodici concerti che, dal 25 giugno al 10 agosto, verranno eseguiti dalla FORM- Orchestra Filarmonica Marchigiana in alcuni dei luoghi più suggestivi della nostra regione, presentato martedì 15 giugno dal presidente FORM Carlo Pesaresi, dal direttore artistico Fabio Tiberi e dall’assessore regionale alla Cultura Giorgia Latini. Presenti anche alcuni rappresentanti delle istituzioni coinvolte, tra cui l’assessore di Osimo, Mauro Pellegrini, quello di Urbisaglia, Cristina Arrà, il direttore dei Teatri di San Severino, Francesco Rapaccioni, e il direttore artistico di Ancona Jazz, Giancarlo Di Napoli.

Dopo lo straordinario successo di ascolti registrato durante la stagione invernale, interamente realizzata in streaming e diffusa attraverso i social e le tv, l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, per il secondo anno consecutivo, riprende la sua stagione concertistica in presenza e il titolo del cartellone sta proprio a sottolineare il desiderio collettivo di libertà e di ritorno alla vita di relazione che solo la musica, in quanto ritmo, movimento, emozione, sa esprimere nella forma più diretta e immediata.

Si partirà il 25 giugno, alle ore 21.15, al Chiostro San Francesco di Osimo, per proseguire il 26 giugno al Castello al Monte di San Severino Marche, alle ore 19, e il 27 giugno al Teatro Romano di Falerone. In programma SERENATE, parola che deriva da “serenare”, cioè trascorrere le ore al sereno. Sotto la guida di Alessandro Bonato, nuovo Direttore Principale della FORM, le note di tre splendide serenate scritte da Čajkovskij, Strauss e Mozart.

Mercoledì 30 giugno, alle ore 21.15, al Teatro Gentile di Fabriano (in collaborazione con Ente Concerti), ci sarà un’anteprima del programma Musica per immagini – Movie Concert, con musiche di Rota, Morricone, Haendel, Šostakovič. Il legame indissolubile che lega la musica al cinema sin dai suoi esordi rappresentato in questo concerto, dove celebri colonne sonore si alternano ad altrettanto celebri musiche della tradizione classica utilizzate da grandi registi. Sul podio della FORM il sassofonista Federico Mondelci ad accompagnare l’Orchestra in questo viaggio musicale per immagini che proseguirà il 28 luglio all’Arena “Beniamino Gigli” di Porto Recanati (in collaborazione con AMAT), il 29 luglio all’Anfiteatro Romano di Urbisaglia e il 30 luglio a Villa Vitali di Fermo; tutti i concerti inizieranno alle ore 21.15.

Domenica 4 luglio, alle ore 21.15, grande appuntamento con Musicauna: FRESU & FORM al teatro delle Muse di Ancona, in collaborazione con Spazio Musica per Ancona Jazz Summer Festival 2021. L’Orchestra Filarmonica Marchigiana affronterà altri generi musicali in questo concerto di musiche in stile jazzistico composte ed eseguite dal famoso trombettista italiano Paolo Fresu, cui si accompagneranno celebri songs di Gershwin e Heyman. Alla chitarra Bebo Ferra; arrangiamenti e direzione d’orchestra di Massimo Morganti.

Il 9 e il 10 luglio cisarà Wagner Time, in collaborazione con l’Accademia d’Arte Lirica Osimo. La FORM, diretta da Marco Severini, eseguirà due splendide composizioni di Wagner intimamente legate fra loro: i Wesendonck Lieder, interpretati dal mezzosoprano Nutsa Zakaidze, e il Preludio e morte d’amore dal “Tristano e Isotta”, precedute da musiche di Mozart e Bizet. Questi concerti avranno luogo al Chiostro San Francesco di Osimo nella prima giornata e al Castello al Monte di San Severino nella seconda, entrambi alle ore 21.15.

Chiuderà Dance! La musica che balla, dove David Crescenzi dirigerà l’Orchestra Filarmonica Marchigiana nell’esecuzione di celebri brani di Rossini, Ponchielli, Čajkovskij, Bizet, Brahms, J. Strauss jr. scritti per la danza e il balletto. Venerdì 6 agosto l’appuntamento sarà all’Arena “Beniamino Gigli” di Porto Recanati (in collaborazione con AMAT), mentre il 10 agosto sarà l’Anfiteatro Romano di Urbisaglia a fare da cornice all’ultimo concerto della stagione estiva.

I concerti in programma a San Severino, a Falerone e a Urbisaglia fanno parte del progetto Suoni per la Rinascita – MarcheInVita, Lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma.

“Annunciamo una stagione che rappresenta al meglio il desiderio di libertà che la FORM vuole trasmettere – ha dichiarato Pesaresi. “La musica, con le sue vibrazioni, riempirà alcuni dei luoghi più suggestivi delle Marche, un meraviglioso biglietto da visita per la nostra regione”.

“Un grande grazie alla FORM e i miei sinceri complimenti per questo cartellone che rispecchia la passione e la voglia di condividere la musica di qualità – ha affermato Giorgia Latini. “È emozionante poter presentare questo programma perché è un segnale forte di ritorno dello spettacolo dal vivo che ci è mancato tanto. Un altro ringraziamento va ai tanti comuni che hanno voluto aderire a questi concerti itineranti, mettendo a disposizione i loro luoghi più belli. C’è un fervore fortissimo che stiamo registrando e questo spinge a sostenere sempre più questi nostri punti fermi della cultura. La Regione Marche è a fianco della FORM, che è una delle immagini culturali più rappresentative del nostro territorio”.

Qui di seguito il programma dettagliato dei cinque concerti e le date:

SERENATE

I. Čajkovskij, Serenata per archi in do magg., op. 48 Strauss, Serenata in mi bemolle magg. per 13 strumenti a fiato, op. 7 A. Mozart, Eine kleine Nachtmusik (Una piccola musica notturna), serenata per archi in sol magg. K. 525

Direttore Alessandro Bonato

FORM-ORCHESTRA FILARMONICA MARCHIGIANA

Venerdì 25 giugno 2021, ore 21.15 – Osimo, Chiostro San Francesco

Sabato 26 giugno 2021, ore 19.00 – San Severino Marche, Castello al Monte, Piazzale degli Smeducci

Domenica 27 giugno 2021, ore 19.00 – Falerone, Teatro Romano

MUSICA PER IMMAGINI – MOVIE CONCERT

Rota, Musical Portrait of Nino Rota, suite per sassofono e orchestra – Arrangiamento di Roberto Granata F. Haendel, Suite in Re minore HWV 437: IV. Sarabanda (dal film “Barry Lindon” di S. Kubrick) e A. Morricone, Celebrating Morricone, suite per orchestra – Arrangiamento di Roberto Granata Šostakovič, Suite per orchestra di varietà: VII. Valzer n. 2 (dal film “Eyes Wide Shut” di S. Kubrick)

Sassofono e direzione Federico Mondelci

FORM-ORCHESTRA FILARMONICA MARCHIGIANA

Mercoledì 30 giugno 2021, ore 21.15 – Fabriano, Teatro Gentile

In collaborazione con Ente Concerti Pesaro

Mercoledì 28 luglio 2021, ore 21.15 – Porto Recanati, Arena “Beniamino Gigli”

In collaborazione con AMAT

Giovedì 29 luglio 2021, ore 21.15 – Urbisaglia, Anfiteatro Romano

Venerdì 30 luglio 2021, ore 21.15 – Fermo, Arena Villa Vitali

MUSICAUNA: FRESU & FORM

Fresu, Ambre – Apnea – Catalina – Chiaro – E varie notti tre vie notai – Eros mediterraneo – Here be changes made – Perfetta – Un tema per Roma Gershwin, But not for me Heyman, When I fall in love

Tromba Paolo Fresu

Chitarra Bebo Ferra

Arrangiamenti e direzione Massimo Morganti

FORM-ORCHESTRA FILARMONICA MARCHIGIANA

Domenica 4 luglio 2021, ore 21.15 – Ancona, Teatro delle Muse

In collaborazione con Spazio Musica

Ancona Jazz Summer Festival 2021

WAGNER TIME

In collaborazione con Accademia d’Arte Lirica Osimo

A. Mozart, Die Zauberflöte (Il flauto magico) K. 620: Ouverture – arrangiamento per orchestra da camera Wagner, Tristano e Isotta: preludio e morte d’amore – arrangiamento per orchestra da camera di Iain Farrington Wagner, Wesendonck Lieder – arrangiamento per orchestra da camera Bizet, Carmen Suite – arrangiamento per orchestra da camera

Mezzosoprano Nutsa Zakaidze

Direttore Marco Severini

FORM-ORCHESTRA FILARMONICA MARCHIGIANA

Venerdì 9 luglio 2021, ore 21.15 – Osimo, Chiostro San Francesco

Sabato 10 luglio 2021, ore 21.15 – San Severino Marche, Castello al Monte, Piazzale degli Smeducc

DANCE! LA MUSICA CHE BALLA

Rossini, La danza, tarantella napoletana – da Les Soirées musicales, n. 8 Ponchielli, Danza delle ore, da La gioconda I. Čajkovskij, Lo schiaccianoci, Suite dal balletto op. 71°, estratti Bizet, Carmen Fantasy: Brahms Danze ungheresi nn. 1, 3, 5, 6 Strauss (jr.), Pizzicato Polka, op. 449 Strauss (jr.), Auf der Jagd (A caccia), op. 373

Direttore David Crescenzi

FORM-ORCHESTRA FILARMONICA MARCHIGIANA

Venerdì 6 agosto 2021, ore 21.15 – Porto Recanati, Arena “Beniamino Gigli”

In collaborazione con AMAT

Martedì 10 agosto 2021, ore 21.15 – Urbisaglia, Anfiteatro Romano

