ASCOLI PICENO – Motoraduno ad Ascoli sabato 26 giugno. In occasione della manifestazione dal titolo “1000 Curve”, che si svolgerà in Piazza Roma dalle 14 alle 24, l’Amministrazione Comunale dispone di istituire:

l’interdizione della circolazione veicolare;

il divieto di sosta rimozione coatta su tutti i lati.

Sarà libera di transitare la moto-carovana dei partecipanti all’evento in argomento per le strade di competenza del Comune di Ascoli Piceno.

In particolare, sono autorizzati al transito i veicoli necessari per l’allestimento e disallestimento della manifestazione ad accedere e sostare in Piazza Roma (Ztl); i motocicli partecipanti all’evento ad accedere e sostare in Piazza Roma (Ztl) e in Via del Trivio (Apu) con sosta da effettuare sul lato est. Il transito in Apu deve avvenire a velocità ridotta 30 chilometri orari e comunque commisurata alle circostanze di tempo e di luogo nonché all’intensità del transito pedonale

