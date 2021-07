COLLI DEL TRONTO – Nella mattinata del 3 luglio è stato inaugurato il nuovo Parco Calisthenics con un’area per il corpo libero a Colli del Tronto.

“Realizzato un altro obiettivo che era in programma– dichiara il Sindaco di Colli, Andrea Cardilli – Abbiamo realizzato il parco per rispondere alle esigenze di alcuni cittadini che ne avevano fatto richiesta. Soprattutto in questo periodo, segnato dal Covid, un’area destinata allo sport all’aperto è fondamentale. Ringrazio l’Ufficio tecnico e l’Assessore allo Sport, Francesco Falleroni per essersi impegnati nella realizzazione”.

Il Parco è costato 10 mila euro, finanziato con fondi comunali.

Il calisthenics è l’arte di usare il proprio peso corporeo come resistenza per allenarsi e sviluppare il fisico, si compone di tanti esercizi differenziati per grado di intensità e questo fa sì che chiunque possa praticarlo. La sua tradizione viene da lontano, dall’antica Grecia, infatti la parola deriva da Kalòs (bellezza) e Sthénos (forza): i guerrieri spartani praticavano questa disciplina per allenarsi alle battaglie.

