di Angelica Montozzi

TORINO – La XXXIII edizione del Salone del Libro di Torino appena conclusasi ha visto tra i protagonisti allo stand della Regione Marche anche Sisto V, il Pontefice marchigiano in onore del quale nell’anno 2021 sono in corso le Celebrazioni per ricordare i 500 anni dalla sua nascita.

A Torino, presente anche il Sindaco di Montalto delle Marche, Daniel Matricardi, rappresentante del Comitato promotore per il V Centenario e di un territorio ancora molto legato a questo Pontefice. Sisto V, nato a Grottammare da una famiglia di Montalto delle Marche, non ha mai dimenticato le proprie origini, anche nel Piceno è ancora grande la riconoscenza nei suoi confronti.

Il Sindaco ha ricordato i tanti linguaggi con il quale si sta omaggiando nel corso del 2021 il Pontefice, al fine di arrivare a tutti, soprattutto ai non addetti ai lavori. A partire dal fumetto sul Papa tosto, curato dal Comune di Grottammare per arrivare ai più piccoli, un ciclo di Convegni sistini a Montalto delle Marche, finalizzato all’approfondimento di alcune tematiche legate alla vita di Papa Sisto V, dal video promozionale all’agenda a lui dedicata, all’opera teatrale, messa in scena a giugno fino ad arrivare all’ispirazione per il film di Paolo Consorti.

L’evento dedicato alle Celebrazioni per il V Centenario della nascita di Papa Sisto V al Salone del Libro di Torino, con la presenza dell’Assessore regionale alla Cultura Giorgia Latini. Gli ospiti d’onore, Vittorio Sgarbi e Daniela Tisi hanno presentato la mostra (con sede principale al Palazzo Paradisi di Montalto delle Marche) che verrà inaugurata a dicembre su Pericle Fazzini e Sisto V. Entrambi nati a Grottammare e uniti dall’ultima opera dello scultore, sita a Montalto, dedicata al Papa conterraneo.

Sgarbi ha sottolineato: ‘’Sisto V, il Papa intermedio tra la grande stagione del Rinascimento e quella dell’inizio del Seicento. L’idea di collegare Fazzini a Sisto V, è legata al Monumento di Montalto, in cui l’artista rappresenta l’anima del Pontefice, più che la sua opera. Fazzini è uno scultore di coscienze. Scolpisce e disegna anime e non figure. È l’interprete perfetto del nostro tempo’’.

Inoltre, è stata presentata l’agenda dedicata alle Celebrazioni del V Centenario della nascita di Sisto V e due opere cinematografiche, uno spot e un film del regista Paolo Consorti. Daniel Matricardi, Sindaco di Montalto delle Marche, ha mostrato con entusiasmo il video promozionale, disponibile online da questa estate, con Ivano Marescotti e l’omaggio canoro di Elio (Elio e le storie tese), che è stato realizzato per festeggiare il compleanno del Pontefice. Il regista Paolo Consorti ha anticipato alcune immagini del backstage del film “Acqua alle corde”, di cui sono appena terminate le riprese. Una commedia d’autore prodotta da Opera Totale, ispirata dall’anno del V Centenario dalla nascita di Sisto V, con un cast di attori come Giobbe Covatta, Enzo Iacchetti, Natascha Stefanenko, Elio (Stefano Belisari), Cristiano Caldironi e molti altri.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.