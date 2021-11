MONSAMPOLO DEL TRONTO – Riscontri positivi per il tour del borgo che si è svolto domenica 14 novembre e che è stato organizzato dal comitato provinciale dell’U.S. Acli di Ascoli Piceno/Fermo in collaborazione con amministrazione comunale di Monsampolo del Tronto, Qualis Lab, Asd Running Team d’Lu Mont e Associazione culturale Archeopercorsi.

Sono state 70 le persone, provenienti da varie province della Regione Marche, che hanno partecipato alla manifestazione “Camminata dei musei” che ha preso il via da Piazza Roma e che è stato curato da Federica Mascetti.

L’iniziativa, organizzata in occasione della Giornata mondiale del diabete, ha permesso ai cittadini presenti di fare movimento e dunque adottare stili di vita corretti per contrastare tale patologia, ma anche di conoscere le ricchezze del borgo di Monsampolo ed in particolare il museo archeologico, il museo della cripta, i percorsi ipogei e la mostra permanente di presepi artistici, la chiesa di Santa Maria Assunta.

Alla manifestazione erano presenti l’assessore allo sport del Comune di Monsampolo del Tronto Luca Schiavi, che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale, Eugenio Novelli, in rappresentanza della Running Team d’Lu Mont ed il presidente regionale U.S. Aci Giulio Lucidi.

Il prossimo appuntamento con la “Camminata dei musei” è fissato per sabato 27 novembre alle ore 15 a Monteprandone.

