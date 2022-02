L’incontro è avvenuto nella mattina di lunedì 31 gennaio, ed è stato anche un’occasione per salutare e ringraziare il predecessore di Giorgioni il Luogotenente Enrico Palmieri, in congedo per sopraggiunti limiti d’età

FOLIGNANO – Visita istituzionale.

Il Sindaco di Folignano Matteo Terrani ha accolto il nuovo Comandante della Stazione dei Carabinieri di Villa Pigna Alessandro Giorgioni presso il comune della città.

L’incontro è avvenuto nella mattina di lunedì 31 gennaio, ed è stato anche un’occasione per salutare e ringraziare il predecessore di Giorgioni il Luogotenente Enrico Palmieri, in congedo per sopraggiunti limiti d’età.

Particolare entusiasmo per l’arrivo del nuovo Comandante è stato espresso dal Sindaco Terrani che ha commentato: “Rivolgo a nome di tutta la cittadinanza i migliori auguri di buon lavoro al Luogotenente Giorgioni, al Maresciallo Gaspari e a tutti i Carabinieri che quotidianamente prestano servizio nel nostro territorio con impegno e dedizione“.

Durante il suo intervento il Sindaco ha voluto porre l’accento sul clima di collaborazione presente tra la comunità folignanese e l’Arma dei Carabinieri, aggiungendo: “Sono convinto che lavoreremo in un clima di piena collaborazione così come sempre avvenuto in questi anni. L’Arma dei Carabinieri rappresenta un punto di riferimento fondamentale per tutti i cittadini, garantendo loro protezione e rispetto della legalità”.

