ASCOLI PICENO – La Camera di Commercio delle Marche, riparte anche in questo 2022 con una serie di attività formative dedicate al digitale.

I prossimi webinar formativi gratuiti rivolti ad imprese e professionisti si terranno il 10, 17 e 24 febbraio dalle ore 11 alle 13 e si collocano all’interno delle iniziative di informazione e formazione del progetto “Eccellenze in Digitale” promosso da Unioncamere e supportato da Google.org, gli appuntamenti si svolgeranno in collaborazione con il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio delle Marche e con l’Università Politecnica delle Marche e con l’azienda speciale della Camera di Commercio Marche, Linfa e sono pensati all’interno del ciclo formativo dedicato al tema Food e Agricoltura 4.0.

Scopo degli incontri formativi che si succederanno per tutto il 2022, è aiutare da un lato le imprese a potenziare le competenze digitali dal proprio interno, dall’altro fornire ai lavoratori strumenti in grado di accrescere o trasformare le proprie abilità mantenendo o migliorando la propria situazione occupazionale. Destinatari: imprese, dipendenti, start up, Associazioni di categoria, DIH, incubatori, professionisti, tirocinanti e studenti.

Il primo ciclo di webinar prenderà il via il 10 febbraio per tutto il mese con tre appuntamenti sulla tematica “Food e agroalimentare 4.0” che si svolgeranno dalle ore 11 alle 13.

> 10/02/2022 |Digital food marketing: modelli di business e come comunicare bio, eco e green

> 17/02/2022 |E-commerce e Marketplace: riconoscere la contraffazione e sistemi di blockchain

> 24/02/2022 | Agricoltura 4.0

Per iscriversi ai prossimi webinar formativi è possibile compilare il seguente form: https://forms.gle/X7GnrJ4hD1EhD36t6

Per info, contatti e dettagli: Camera di Commercio Marche-Eccellenze in Digitale

