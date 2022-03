ASCOLI PICENO – L’Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno, nel rispetto dei tempi previsti, ha presentato al Mise il progetto pilota per la procedura di assegnazione dei contributi relativi a vecchi Patti Territoriali.

In caso di esito positivo della selezione, a cui partecipano enti locali di varie zone d’Italia, alla nostra Provincia potrebbero essere attribuite risorse fino all’importo complessivo di 9,5 milioni di euro. In particolare 5 milioni saranno destinati agli interventi infrastrutturali presentati dai Comuni e 4,5 milioni di euro rivolti ad finanziare iniziative imprenditoriali presentati da operatori privati.

Per il progetto è stato scelto il suggestivo acronimo Pioneer ovvero “Piceno – InnOvazioNe ed EcosistEmi per la Rinascita” che integra in maniera sinergica, le proposte progettuali selezionate dalla Provincia di 20 comuni e 21 imprese, coinvolgendo direttamente l’intero territorio provinciale, con impatti indotti interprovinciali e interregionali. L’obiettivo è quello di favorire nuovi ecosistemi di comunità e filiere in grado di sviluppare una positiva contaminazione tra tradizione, innovazione, ambiente, impresa, comunità, inclusione sociale.

“Al Ministero abbiamo presentato un progetto pilota valido ed articolato frutto della capacità progettuale dei nostri Comuni e delle nostre imprese – evidenzia il Presidente della Provincia Sergio Loggi – un progetto sinergico che punta sui valori tradizionali e sulle vocazioni del territorio, ma rivisitate e valorizzate in chiave innovativa attraverso l’utilizzo delle più moderne tecnologie e l’attivazione di iniziative di qualità nei settori della valorizzazione culturale, del turismo sostenibile, dell’autoimprenditorialità e della creazione di posti di lavoro in svariati settori dell’economia locale. Il nostro territorio – prosegue Loggi – presenta grandi potenzialità da mettere a sistema e proprio su queste risorse si è costruito il percorso per raccogliere la sfida dei Patti Territoriali, una opportunità di finanziamento alla quale concorriamo con grande convinzione e determinazione”.

