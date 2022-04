Per l’ottava edizione del progetto “Camminata dei Musei” l’Us Acli provinciale ha organizzato l’iniziativa. Le guide turistiche Valentina Carradori e Valeria Nicu hanno predisposto un tour culturale per le principali via della città.

ASCOLI PICENO – Per l’ottava edizione del progetto “Camminata dei Musei” l’Us Acli provinciale ha organizzato l’iniziativa “I piceni e le origini di Ascoli“.

Le guide turistiche Valentina Carradori e Valeria Nicu hanno predisposto un tour culturale per le principali via della città, passando per l’anfiteatro di Porta Romana, per Via dei Sabini, per Via del Picchio e Via dei Tessitori.

Infine si è svolta una visita al museo Museo Pimu in corso Vittorio Emanuele, con la visita ad una struttura davvero interessante, che ha suscitato l’apprezzamento dei presenti.

Il progetto “Camminata dei Musei” abbina la promozione dell’attività fisica alla conoscenza e alla valorizzazione del territorio, in particolare delle strutture museali.

Nel mese di maggio sono in programma altri appuntamenti nel territorio dei comuni di San Benedetto del Tronto, Fermo, Castorano e Grottammare.

