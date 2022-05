APPIGNANO DEL TRONTO – Sabato 14 maggio, alle ore 18, presso il Teatro S.a.l.e del Comune di Appignano del Tronto, terminerà la serie di eventi organizzati nell’ambito della mostra “Donne Combattenti” di Marisa Korzniecki.

Dallo scorso dicembre, infatti, il teatro S.a.l.e di Appignano del Tronto è stato il centro di una serie di eventi culturali e artistici dedicati alle “Donne combattenti”, ossia a quelle donne che hanno dedicato la loro vita all’arte, alla cultura, alla scienza, al mondo civile e sociale. «Attraverso l’arte e la cultura è stato possibile, almeno in parte, dare voce a quel silenzio che, purtroppo, ancora oggi tende a mettere in ombra il talento e la personalità delle donne. Teatro, danza, musica e letteratura sono centrali in questo progetto reso possibile grazie a Marisa Korzeniecki e alle sue opere che resteranno esposte fino al 26 maggio» dichiara la consigliera Flora Priori.

Il progetto terminerà sabato con l’incontro con Paola Farnesi, coautrice del libro “La parola impertinente” che parlerà del ruolo delle figure femminili nella resistenza locale. «Infermiere, postine, staffette e combattenti. Tra queste, anche le partigiane del Piceno, delle quali sappiamo ancora troppo poco. Nell’evento dell’oralità, il racconto di ciascuna annulla il dislivello temporale: vecchiaia e gioventù si fondono nel riemergere di esperienze sempre vive e presenti. Fermare le parole, tentare di tradurne sulla carta le ragioni e i sentimenti immutati dopo tanti anni, è un atto dovuto nei confronti di tutte quelle donne che, insieme ai loro compagni, sentirono l’intima e radicale necessità di reagire».

Per maggiori info e prenotazioni è possibile chiamare lo 0736 817701 (orari ufficio), inviare una mail a [email protected]

L’evento è gratuito con obbligo di prenotazione e mascherina ffp2. Durante l’evento saranno rispettate le vigenti normative anti Covid-19.

