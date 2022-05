ASCOLI PICENO – Torna il tradizionale saggio finale dell’Istituto musicale Gaspare Spontini di Ascoli Piceno. L’appuntamento è per mercoledì 1 giugno, alle ore 20,45, al teatro Ventidio Basso con gli allievi e le allieve dei corsi di musica, danza classica, danza moderna e teatro.

In programma le coreografie della professoressa Maria Luigia Neroni, che avranno come filo conduttore la figura della donna in ogni suo aspetto, e le esibizioni del coro di voci bianche “La Corolla-Spontini”, diretto dal Maestro Mario Giorgi, e di musica d’insieme per chitarre dei professori Luigi Sabbatini e Luigi Travaglini, degli archi dei professori Gilda Damiani, Daniela Franchi, Emiliano Macrini e Giuseppe Marcucci con il professor Alessandro Buca al clavicembalo, in qualità di concertatore, e dei fiati con i professori Alberto Albanesi, Francesco Albertini, Mauro Baiocchi, Giusy Di Biase, Andrea Olori e Berardo Piccioni. Novità di quest’anno la partecipazione della classe di teatro, con il corso sia per bambini che per adulti, tenuto dai fratelli Paolo e Francesco Aceti. Particolarmente significativa sarà anche la partecipazione di tre bambine provenienti dall’Ucraina che l’istituto ha accolto gratuitamente, facendole frequentare le lezioni di danza e violino.

Uno spettacolo che si preannuncia godibile e ricco di emozioni in occasione del 65° anniversario della fondazione dell’istituto.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.