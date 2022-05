CASTEL DI LAMA – Un appuntamento per i trecento studenti delle scuole di Castel di Lama. Il film “Finché c’è il sole – Quando sono i bambini che educano gli adulti” di Ernesto Vagnoni, sarà proiettato il 28 maggio al cinema Città delle Stelle. L’iniziativa è stata promossa dall’ amministrazione Bochicchio e dell’Unione dei Comuni della Vallata ed è stata finanziata da Bim Tronto.

Una storia didattica e divertente, ma allo stesso tempo commovente che ha per tema il consumismo e il conseguente inquinamento; la storia di un’ amicizia tra una bambina affetta da una lieve forma di autismo e terremotata, quindi costretta a trasferirsi dalla montagna in città, e un bambino di colore, che ha bisogno di un cuore nuovo per poter vivere; una lezione che invita a combattere gli sprechi che danneggiano l’uomo e il pianeta.

A giugno sono in programma nuove proiezioni del film riservate anche a un pubblico più adulto.

