OFFIDA – Anche nel 2022 salute e cultura andranno a braccetto con una serie di appuntamenti che si svolgeranno nei mesi di giugno, luglio ed agosto.

Si tratta di una serie di iniziative sportive e culturali gratuite con la presenza di una guida turistica.

Il primo appuntamento è fissato per martedì 14 giugno alle 18 con partenza davanti al Santuario del Beato Bernardo ad Offida ed un percorso da attraversare nel quale si parlerà di “Le tracce ed i segni degli ordini religiosi ad Offida“, in particolare dei francescani, dei benedettini e degli agostiniani.

“Dopo il successo della scorsa estate – dice l’assessore al turismo ed allo sport del Comune di Offida avv. Cristina Capriotti – si consolida e conferma la collaborazione con l’U.S. Acli Marche attraverso 4 interessanti appuntamenti sportivo/culturali che consentono di approfondire la conoscenza e la cultura dei luoghi, attraverso tour di valorizzazione tematici che ci rendono davvero orgogliosi dei luoghi abitati”

La partecipazione ai vari eventi (gli altri ci saranno il 12 luglio alle 18, il 2 agosto alle 21 ed il 30 agosto sempre alle 21) è gratuita.

“Salute in cammino per la cultura” è promosso da Us Acli Marche col sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Ascoli Piceno e del Comune di Offida, assessorati al turismo ed allo sport.

Per la manifestazione di martedì 14 giugno, dedicata agli ordini religiosi, occorre prenotare entro il 13 giugno inviando un messaggio con nome e cognome di chi partecipa e la data dell’iniziativa al numero 3939365509. È previsto un tetto massimo di 50 partecipanti.

Si consiglia di portare una bottiglietta d’acqua e di indossare abbigliamento e calzature comode.

