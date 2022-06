OFFIDA – Successo per il primo appuntamento ad Offida dell’iniziativa “Salute in cammino per la cultura”, promossa da U.S. Acli Marche con il sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Ascoli Piceno e del comune di Offida, assessorati al turismo e allo sport.

Il percorso culturale, che ha visto la partecipazione di molte persone provenienti sia dalle Marche che dall’Abruzzo, ha condotto i partecipanti sulle tracce e i segni degli ordini religiosi di Offida. Si è parlato dei francescani, dei benedettini e degli agostiniani, sono stati visitati vari siti come la Collegiata, il Santuario del Beato Bernardo, la chiesa di San Marco e poi effettuata una passeggiata al tramonto fino alla chiesa di Santa Maria della Rocca. All’iniziativa erano presenti l’assessore comunale allo sport e al turismo, Cristina Capriotti, il presidente regionale U.S. Acli Marche, Giulio Lucidi e la guida turistica abilitata Valeria Nicu, che ha accompagnato i presenti in un vero e proprio viaggio nella storia di Offida.

I prossimi eventi in programma saranno la “Camminata dei musei” il 12 luglio alle ore 18, “Gli antichi mestieri di Offida” il 2 agosto alle ore 21 e “Sulle orme di Aldo Sergiacomi” il 30 agosto sempre alle ore 21.

La partecipazione agli eventi è gratuita.

Per informazioni e iscrizioni si può contattare il numero 393 9365509.

