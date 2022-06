Nella missiva, in particolare, il Presidente della Provincia sottolinea le numerose problematiche e i disagi causati dagli automobilisti dai lavori in corso che limitano la carreggiata in ampi tratti di questo snodo fondamentale che collega l’entroterra alla cost

ASCOLI PICENO – Viabilità, tema caldo in questi giorni.

Il Presidente della Provincia di Ascoli, Sergio Loggi, ha inviato al responsabile struttura territoriale Anas Marche e, per conoscenza al Presidente della Regione Marche Acquaroli, una lettera con la quale si chiede la sospensione nel periodo estivo dei cantieri attualmente presenti sulla Superstrada Ascoli-Mare.

Nella missiva, in particolare, il Presidente sottolinea le numerose problematiche e i disagi causati dagli automobilisti dai lavori in corso che limitano la carreggiata in ampi tratti di questo snodo fondamentale che collega l’entroterra alla costa e funge anche da strategico raccordo autostradale con l’A14.

“Specie in questo periodo estivo di caldo eccezionale i flussi di traffico aumentano in maniera esponenziale per gli spostamenti turistici e ricreativi con veicoli provenienti da tutta Italia – scrive Loggi – flussi che si sommano al già elevato traffico ordinario provocando forti rallentamenti, spesso lunghe code e dilatando tempi di attesa con conseguenze negative sulle condizioni di percorrenza. Si tratta di disagi che risultano anche potenzialmente pericolosi sul piano della sicurezza per il maggior rischio di sinistri senza dimenticare le ripercussioni sul piano dell’inquinamento ambientale”.

In questa prospettiva il Presidente Loggi, interpretando le istanze manifestate dai Comuni del territorio, dalle associazioni di categoria e dagli stessi utenti chiede, come già avvenuto positivamente sulla limitrofa Autostrada A14 dove i cantieri sono stati sospesi fino al 6 settembre, chiede di attuare una decisione analoga anche per il Raccordo autostradale RA11 Ascoli-Mare.

