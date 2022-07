Quinto appuntamento stagionale, lunedì 11 luglio, con l’iniziativa “Salute in cammino per la cultura”, durante la quale si parlerà di “Ascoli e la bacologia”.

ASCOLI PICENO – Quinto appuntamento stagionale, lunedì 11 luglio, con l’iniziativa “Salute in cammino per la cultura”, durante la quale si parlerà di “Ascoli e la bacologia”.

L’iniziativa è promossa dall’Unione Sportiva Acli Marche e realizzata grazie al contributo di Fondazione Cassa di risparmio di Ascoli Piceno e Comune di Ascoli Piceno e di Qualis Lab – Analisi Cliniche.

La partenza avverrà alle ore 21 da Piazza Arringo. Si tratta di un vero e proprio tour culturale finalizzato a conoscere meglio Ascoli, questa volta parlando di un tema, la bacologia, che si intreccia molto con la storia della città delle cento torri.

La partecipazione alla manifestazione è gratuita ma occorre prenotare con un messaggio al numero 3939365509 entro il 10 luglio, indicando nome e cognome di chi partecipa e la data della manifestazione.

È comunque previsto un tetto massimo di 100 partecipanti. Si consiglia di portare una bottiglietta d’acqua e di indossare abbigliamento e calzature comodi.

Non occorre essere particolarmente allenati per poter partecipare all’evento. “Salute in cammino per la cultura” andrà avanti per tutta l’estate con un appuntamento ogni lunedì ad Ascoli ma anche con altri eventi che si svolgeranno anche a San Benedetto ed Offida.

