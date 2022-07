OFFIDA – Nuovo evento letterario ad Offida nell’ambito del Bivio Art Festival.

Mercoledì 20 luglio, alle ore 19,30, presso il Parco Cesare Gabrielli di Borgo Miriam, frazione di Offida, Marco V. Ambrosi presenterà il suo romanzo “Vincere perdendo”, pubblicato da Leonida Edizioni. Dialogherà con l’autore Edoardo Nespeca. A seguire, il concerto del gruppo musicale La Rosta, composto da Massimo “Ice” Ghiacci, dei Modena City Ramblers, e da Marco Ambrosi alla chitarra.

“Vincere perdendo”, che ha già ricevuto la menzione speciale alla seconda edizione del “Premio Rocco Carbone”. racconta una storia dedicata al mondo dei ragazzi, in particolare, narra la vita di Davide che, dopo quasi trent’anni, torna, come ogni estate, nel suo paese perso tra il mare e le colline calabresi: Montalbano Calabro. La sua voce narrante di ragazzino racconta del biennio ’92-’93, gli anni degli attentati mafiosi ai giudici e del Trattato di Maastricht, ma anche di amicizie nate tra i banchi di scuola che durano per sempre. Un romanzo scritto con uno stile asciutto, semplice e diretto da chi i giovani li vive quotidianamente; un libro che sottolinea l’importanza del collettivo, che ci insegna che, all’improvviso, tutto può cambiare e, soprattutto, che si può vincere anche perdendo.

Marco V. Ambrosi è un insegnante di italiano e storia, oltre ad essere un musicista e operatore culturale.

Per Aliberti Editore ha curato “L’altro allo specchio“, un’antologia di racconti dedicata a studenti da poco arrivati in Italia; per Rubbettino Editore ha curato “Ad esempio a me piace”. “Un viaggio in Calabria” e “Musica contro le Mafie“, testo di due volumi che contengono parole e musica di artisti che testimoniano la lotta alla mafia e il cui ricavato è stato interamente devoluto a Libera Terra. Come chitarrista e compositore, ha pubblicato dischi con diverse formazioni musicali e attualmente suona sia nella band Nuju, con la quale ha pubblicato cinque album, sia nel duo La Rosta.

