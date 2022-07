Lunedì, 25 luglio alle ore 18:30 presso il Parco Comunale in via Prima Strada si aprirà la quarta Area Attrezzata marchigiana della Palestra a cielo aperto digitalizzata di Sport e Salute.

VENAROTTA – Sarà Fabio Pasquali il testimonial territoriale della città per Sport nei Parchi. Lunedì, 25 luglio alle ore 18:30 presso il Parco Comunale in via Prima Strada si aprirà la quarta Area Attrezzata marchigiana della Palestra a cielo aperto digitalizzata di Sport e Salute, che unisce idealmente tutta l’Italia attraverso il movimento e i sani stili di vita.

Risposta tempestiva dalle Marche a Sport nei Parchi, dove in pochi mesi sono già state installate attrezzature permanenti a Montelupone, Montalto delle Marche, Numana ed è ora la volta di Venarotta, dove a fare gli onori di casa sarà il sindaco Fabio Salvi anche nelle vesti da moderatore dell’evento.

Per Sport e Salute Marche interverrà la Segretaria regionale Roberta Baudà mentre per l’Asd Venarotta calcio – che curerà lo spazio parlerà il Presidente Vincenzo De Dominicis per illustrare il proprio programma e dare dimostrazione dell’utilizzo dei Qr Code, assieme a Pasquali, che vigilerà sulla correttezza dello svolgimento degli esercizi.

I Qr Code, posti su ogni singolo attrezzo e fruibili da smartphone, permettono l’accesso ai videotutorial: esercizi di allenamento, uguali in tutta Italia e realizzati con le Legend Jury Chechi e Anzhelika Savrayuk.

Sport nei Parchi è un progetto di Sport e Salute S.p.A. (Società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita) condiviso con Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e il Comune (beneficiario e attore), promuove il benessere attraverso il movimento nei giardini, nei parchi e nelle aree urbane. È stato pensato per i cittadini e per aumentare la pratica di sport in natura, gratuito, e senza età.

Il presidente e Ad di Sport e Salute Vito Cozzoli sottolinea lo spirito dell’idea: “la Società è sempre attenta ai territori perché vuole favorire il diritto allo sport di tutti. Sport nei Parchi aggiungerà valore all’idea che lo sport è e deve essere accessibile ad ogni area del Paese”.

Venarotta apre Sport nei Parchi e si prepara per – fine agosto o inizio settembre – quando finiranno i lavori di Sport e Periferie sul Campo sportivo comunale “Ridolfi”, altro impianto per la città.

La Società dello Stato per la promozione dello sport guarda ai territori e sostiene l’associazionismo per aumentare la pratica di attività fisica del Paese e i sani stili di vita.

