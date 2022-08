ASCOLI PICENO – Di seguito l’ordinanza dirigenziale n. 492 del 01/08/2022 per l’utilizzo dell’area di Piazza Roma in occasione dello svolgimento della manifestazione denominata “Grifo Art Festival” del 4 agosto 2022.

Vista la richiesta fatta pervenire dal Presidente del Comitato del Sestiere di Sant’Emidio relativa all’utilizzo di Piazza Roma per l’allestimento del manifestazione denominata “Grifo Art Festival” in programma dalle ore 19 alle 24 del 4 agosto e alla chiusura della corsia di scorrimento della Piazza Roma, lato sud, dalle 23.30 del 4 agosto fino alle ore 06 del 5 agosto 2022, si ordina:

1) Per i tratti interni (nord, est ed ovest):

dalle ore 15 e fino alle ore 24 del 4 agosto l’interdizione della circolazione veicolare;

dalle ore 15 del 4 agosto e fino alle ore 06.30 del 5 agosto il divieto di sosta rimozione coatta su tutti i lati;

2) Per la corsia di scorrimento, lato sud, dalle ore 24 del 4 agosto e fino alle ore 06.30 del 5 agosto:

l’interdizione della circolazione veicolare;

il divieto di sosta rimozione coatta

3) Di assicurare durante l’orario di chiusura al traffico di cui al precedente punto “2”, il transito veicolare in Piazza Roma attraverso i tratti interni (nord, est ed ovest), mediante la preventiva rimozione di tutte le strutture collocate sul suolo pubblico e disciplinando all’occorrenza con propri movieri la viabilità;

4) Dalle ore 15 e fino alle ore 24 del 4 agosto, al fine di consentire l’allestimento dell’evento e il suo regolare svolgimento, è precluso il transito in Piazza Roma, lato ovest, al Trenino Turistico della ditta Giocamondo e al Bus a trazione elettrica dell’Agenzia Viaggi

Si autorizza:

Dalle ore 15 alle ore 24 del 4 agosto l’occupazione temporanea di suolo pubblico in Piazza Roma.

In deroga all’O.D. n. 70 del 26.01.2017 i veicoli necessari per l’allestimento e disallestimento della predetta manifestazione ad accedere e sostare in Piazza Roma (Z.T.L.) per il tempo strettamente necessario.

Al fine di garantire il seppur ridotto transito veicolare in Piazza Roma, durante l’orario di chiusura imposto al precedente punto “2”, è consentito l’attraversamento della Z.T.L. a tutti i veicoli.

