Nella mattina di oggi, mercoledì 14 settembre, la Presidente della Commissione europea pronuncerà il discorso sullo Stato dell’Unione dinanzi al Parlamento europeo.

La Presidente Ursula von der Leyen farà il punto dei risultati finora conseguiti e illustra la sua visione per il futuro. Al discorso farà seguito un dibattito in seduta plenaria. È così che prende il via il dialogo con il Parlamento europeo e il Consiglio per predisporre il programma di lavoro della Commissione per l’anno a venire, il 2023.

Il discorso sarà trasmesso in diretta in tutta l’UE su molte reti nazionali e sui canali EBS della Commissione europea e del Parlamento europeo, nonché sui vari canali social ufficiali.

