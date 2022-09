Due le giornate promosse dall’Uici di Ascoli e Fermo nell’ambito della campagna nazionale dello Iapb “La prevenzione non va in vacanza”.

ASCOLI PICENO – Controlli della vista gratuiti e consigli preziosi per mantenere in salute i nostri occhi e prevenire le più insidiose malattie oculari.

È la serie di iniziative promosse per il 26 e 28 settembre prossimi dall’Unione italiana ciechi e ipovedenti (Uici) di Ascoli Piceno e Fermo in adesione alla campagna nazionale “La prevenzione non va in vacanza” lanciata dallo Iapb, l’agenzia internazionale per la prevenzione della cecità.

Ecco il calendario degli appuntamenti per i controlli gratuiti, aperti a tutti, che si terranno nella sede Uici, presso l’Officina dei Sensi, in via Copernico, 8 ad Ascoli: lunedì 26 settembre e mercoledì 28 settembre, dalle 9:30 alle 12 e dalle 15 alle 17.

Saranno svolti screening autorefrattometria e visus con prova lenti e misurazione della pressione degli occhi.

“La prevenzione è l’arma più efficace che abbiamo per contrastare le malattie oculari – sottolinea Gigliola Chiappini, presidente Uici di Ascoli Piceno e Fermo -. Invitiamo giovani e adulti ad approfittare dei controlli gratuiti e a raggiungerci nel nostro centro d’eccellenza”.

Le persone che vorranno sottoporsi ai controlli possono prenotare l’appuntamento al numero 0736.250133.

