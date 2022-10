ASCOLI PICENO – L’Unione italiana ciechi e ipovedenti delle Marche è lieta di invitare gli operatori dell’informazione a partecipare alla 17° Giornata nazionale del Cane Guida che quest’anno si terrà ad Ascoli.

L’iniziativa sarà caratterizzata da una lezione-incontro dedicata ai bambini dell’istituto comprensivo Borgo Solestà-Cantalamessa.

“Martedì 18 Ottobre saremo presenti insieme ai nostri preziosi amici a quattro zampe nell’aula magna dell’istituto – fanno sapere dall’organizzazione – per spiegare a studenti e adulti il ruolo del cane guida e il comportamento più idoneo da tenere quando per strada incontriamo una persona non vedente e il suo cane”.

L’evento avrà inizio alle ore 10:30. Sarà possibile effettuare interviste e riprese video.

