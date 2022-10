Il manuale intitolato “Io Non Ci Casco”, contiene indicazioni e suggerimenti un po’ per tutti, ma soprattutto per gli anziani, sui comportamenti da tenere per prevenire potenziali truffe e raggiri.

ASCOLI PICENO – Le truffe e i raggiri a discapito degli anziani continuano purtroppo ad essere sempre di attualità e sebbene ormai le stesse vittime designate ne abbiano una certa consapevolezza l’allarmismo resta, anche perché la fantasia dei delinquenti sembrerebbe non aver limiti tanto che il fenomeno non registra alcuna regressione.

Di recente lo stesso Prefetto di Ascoli Piceno Carlo De Rogatis, tenuto conto della persistenza del problema, che vede proprio i soggetti più vulnerabili della popolazione, vittime di raggiri da parte di malintenzionati, ha inteso proporre un ulteriore potenziamento delle iniziative di contrasto alle truffe, riproponendo anche lo specifico ed utile manuale illustrato, intitolato “Io Non Ci Casco“, contenente indicazioni e suggerimenti un po’ per tutti, ma soprattutto per gli anziani, sui comportamenti da tenere per prevenire potenziali truffe e raggiri.

E poiché la stessa Prefettura ha, tra gli altri, sensibilizzato parrocchie ed associazioni per la distribuzione più capillare del predetto manuale, l’Ada (Associazione per i Diritti degli Anziani), sempre impegnata su una tale problematica, si è subito mobilitata organizzando, in collaborazione con la Polizia di Stato, per Venerdì 28 Ottobre, con inizio alle ore 17 presso la propria sede in via Lazio 2 di Pennile di Sotto, un apposito incontro, per distribuire i vademecum e soprattutto per illustrare nei dettagli i consigli più utili contro le truffe, che il vademecum appunto contiene.

Per l’occasione saranno presenti il commissario capo Fabrizio Antonucci ed il sostituto commissario Stefano Lauretani della Squadra Mobile della Questura di Ascoli Piceno che, forti delle loro esperienze, daranno quindi, utili suggerimenti ad anziani e non, su come prevenire le truffe ed i raggiri e su come meglio reagire nel qual caso ci si si dovesse malauguratamente incappare. Un appuntamento, quello di venerdì 28 di grande interesse per tutti e pertanto i referenti dell’Ada, Paola Luzi e Francesco Fabiani, raccomandano a soci e non, di non lasciarselo sfuggire, precisando che la partecipazione all’evento è a titolo del tutto gratuito ed è aperta a chiunque ne abbia interesse.

