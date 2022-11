La sede in Via Crispi ha attuato i lavori di restyling previsti dal progetto di recupero e restauro dei palazzi storici di Poste Italiane

di Laura Valori

ASCOLI PICENO – Il Palazzo delle Poste di Ascoli, con sede in via Crispi, è stato ristrutturato grazie all’iniziativa “Cento facciate”, progetto che ha lo scopo di restaurare, entro la fine del 2023, le facciate esterne di 100 immobili tra palazzi storici e sedi direzionali di proprietà dell’azienda in tutta Italia.

I lavori effettuati hanno cercato di ridare il valore architettonico perso all’edificio. Prevedevano, infatti, un totale ripristino e recupero delle facciate, in collaborazione con la soprintendenza, e successiva stabilizzazione dei frontoni affinché si assicurasse un accesso in piena sicurezza alla filiale, senza però perdere la sua bellezza architettonica ed importanza storica e sociale.

Questi investimenti da parte dell’Azienda, non fanno altro che dimostrare la vicinanza di Poste Italiane alle comunità locali del territorio italiano. L’intervento di Ascoli si aggiunge a quelli già realizzati in tutta la nazione, permettendo così di continuare ad operare come punto di riferimento come ha fatto in questi 160 anni, in totale sicurezza.

Ecco com’era la vecchia facciata.

