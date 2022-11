Per il 25 novembre verrà affisso uno striscione realizzato dalla grafica Alessandra Di Girolamo, mentre domenica 27 novembre dalle 17.30 nella sede dell’associazione “Qualcosa di sinistra” letture e non solo

COLLI DEL TRONTO – L’Associazione “Qualcosa di sinistra” con sede a Colli del Tronto dice basta alla violenza maschile sulle donne ed alla violenza di genere.

Per il 25 novembre verrà affisso uno striscione realizzato dalla grafica Alessandra Di Girolamo, mentre domenica 27 novembre dalle 17.30 vi aspettano in sede per leggere insieme, parlare e fare un confronto libero.

“Chi vorrà potrà portarsi un libro, per leggerne dei versi. Condivideremo le emozioni che le letture possono darci” afferma la presidente Paula Beatriz Amadio.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.