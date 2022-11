Nella missiva dei primi cittadini si legge: “Sarebbe paradossale per un Comune da un lato dover provvedere a creare fondi per l’aiuto alle bollette per i meno ambienti e dall’altro sostenere l’aumento per un bene essenziale”

ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa giunta in redazione il 17 novembre, riceviamo e pubblichiamo.

Dal 2016 in poi le Marche ed il Piceno sono stati i territori che più hanno subito le conseguenze del sisma, si sono aggiunti la pandemia e l’aumento dei costi energetici legati in particolar modo al conflitto Russo-Ucraino, tutt’ora in corso, che hanno aggravato la situazione socio-economica nei nostri territori.

Nei giorni scorsi, a seguito della convocazione dell’Assemblea d’Ambito, in qualità di Sindaci siamo stati messi a conoscenza della proposta di aggiornamento delle predisposizioni tariffarie dell’Aato5 Marche Sud Ascoli Piceno-Fermo.

Analizzando la documentazione pervenutaci, oltre che una dichiarazione dei soli Sindaci di Ascoli, Fermo e San Benedetto, si è potuto evincere come si sia avallata la variazione del teta 2022: 8,45%; teta 2023: 7,5%; teta 2024: 7,3%. Variazioni per le quali il gestore Ciip spa sarebbe tenuto ad applicare l’aggiornamento tariffario per l’anno 2022 con riferimento ai consumi di competenza a partire dal primo gennaio 2022.

Ciò vorrebbe dire che a partire dal 1 gennaio 2023 (poco più di un mese alla data attuale) gli utenti si troverebbero a dover sostenere un aumento tariffario del 16% per arrivare al 2024 con un aumento ulteriore del 7,3%. Aumenti che, complessivamente, se parametrati alla tariffa attuale, sarebbero del 25% circa.

Rimane evidente come la proposta del gestore sia assolutamente fuoriluogo rispetto alle difficoltà che i cittadini dei nostri territori affrontano, difficoltà che in molti casi vengono attenuate dai Comuni, i quali si troverebbero a dover sopportare gli aumenti tariffari anche per tutte le utenze di competenza.

Da ultimo, le considerazioni sopra riportate, trovano conferma nel conto economico allegato alla proposta di deliberazione: dinanzi a ricavi di 54 milioni di euro del 2021, da qui a 3 anni il gestore andrebbe ad implementarli ipotizzandoli sino a quasi 75 milioni di euro, con un aumento netto dei ricavi (in particolare derivanti dall’aumento tariffario) di quasi venti milioni. Tali voci di aumento non sono però suffragate da un aumento dei costi operativi di pari importo i quali passerebbero dai 19 milioni del 2021 ai 24 del 2025 con un aumento massimo quindi di 5 milioni. Solo nel 2022 si registrerebbe un aumento importante dei costi operativi, che però potrebbe essere facilmente attenuato dai risultati di esercizio.

Su quest’ultimi è infatti importante accendere un faro: si passerebbe dai 5,5 milioni dello scorso anno ad addirittura 14 del 2025. Alla luce di quanto sopra evidenziato si invita il presidente Ato a trovare soluzioni alternative che evitino l’aumento drastico delle tariffe a carico dei cittadini e delle casse degli enti locali.

Sarebbe paradossale per un Comune da un lato dover provvedere a creare fondi per l’aiuto alle bollette per i meno ambienti e dall’altro sostenere l’aumento per un bene essenziale come quello dell’acqua.

Per tali motivi, non parteciperemo alla votazione del 17 novembre ed invitiamo il gestore ed il presidente dell’Ato a provvedere alla ricerca di soluzioni diverse dall’aumento tariffario del 25% prospettato.

I Comuni di :

Castorano – Graziano Fanesi

Cossignano – Roberto Luciani

Folignano – Matteo Terrani

Force – Amedeo Lupi

Grottammare Enrico Piergallini

Montelparo – Marino Screpanti

Monteprandone – Sergio Loggi

Offida – Luigi Massa

Ripatransone – Alessandro Lucciarini

Rotella – Giovanni Borraccini

Spinetoli – Alessandro Luciani

I comuni dell’Unione Montana del Tronto e della Val Fluvione:

Acquasanta Terme – Sante Stangoni

Appignano del Tronto – Sara Moreschini

Arquata del Tronto – Michele Franchi

Comunanza – Alvaro Cesaroni

Castignano – Fabio Polini

Montegallo – Sante Capannna

Palmiano – Giuseppe Amici

Roccafluvione – Francesco Leoni

Venarotta – Fabio Salvi

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.